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В СВР заявили, что США планируют помочь радикалам разжечь конфликт в Сирии

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Соединённые Штаты намерены сформировать отряды радикалов для разжигания конфликта на территории Сирии. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.
В СВР заявили, что США планируют помочь радикалам разжечь конфликт в Сирии
  • РИА Новости

По словам главы службы Сергея Нарышкина, особую роль в данной деятельности Вашингтон отводит «Армии свободной Сирии» — общее название вооружённых оппозиционных курдских и арабских отрядов, действующих в центре и на северо-востоке Сирии.

«Через них американцы и их британские союзники ведут работу с остающимися пока в удалённых районах страны подпольными формированиями «Исламского государства*», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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