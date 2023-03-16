Асад заявил, что для противостояния гегемонии США нужна коалиция стран
- РИА Новости
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«Мы не можем сказать, что есть какое-то государство, которое остановит американскую агрессию, длящуюся как минимум три десятилетия с развала СССР или даже больше — со времён Корейской войны. Однако есть различные методы. Если мы говорим о политической деятельности, то необходима коалиция между рядом стран», — сказал Асад РИА Новости.
Он отметил, что есть целый ряд стран, которые могут способствовать созданию многополярного мира.
«У России и КНР значительная ответственность в этом плане», — заявил Асад.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что попытки Запада после распада Советского Союза «переделать мир исключительно под себя» довели до такой ситуации, что Россия вынуждена на это реагировать.