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Путин: Россия вынуждена реагировать на попытки Запада «переделать мир под себя»

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Попытки Запада после распада Советского Союза «переделать мир исключительно под себя» довели до такой ситуации, что Россия вынуждена на это реагировать.
Путин: Россия вынуждена реагировать на попытки Запада «переделать мир под себя»
  • РИА Новости

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя довели вот до такой ситуации, ну конечно, мы вынуждены на это реагировать», — заявил Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.

Путин также отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о денонсации ряда международных договоров со стороны Запада в одностороннем порядке, в том числе в сфере контроля над вооружениями.

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