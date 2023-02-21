Патрушев сообщил о денонсации Западом ряда международных договоров в одностороннем порядке
- РИА Новости
«Западниками в одностороннем порядке денонсирован ряд важнейших международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружениями. Продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по созданию новых военных блоков в различных регионах мира», — сказал он.
По словам Патрушева, США и их союзники пытаются подменить существующие нормы международного права на порядок, который основан на их правилах.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.
Российский лидер Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.