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Патрушев сообщил о денонсации Западом ряда международных договоров в одностороннем порядке

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о денонсации ряда международных договоров со стороны Запада в одностороннем порядке, в том числе в сфере контроля над вооружениями.
Патрушев сообщил о денонсации Западом ряда международных договоров в одностороннем порядке
  • РИА Новости

«Западниками в одностороннем порядке денонсирован ряд важнейших международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружениями. Продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по созданию новых военных блоков в различных регионах мира», — сказал он.

По словам Патрушева, США и их союзники пытаются подменить существующие нормы международного права на порядок, который основан на их правилах.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

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