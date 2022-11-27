МИД КНР: Китай и Россия не признают однополярную гегемонию

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.

«Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир и не признают однополярную гегемонию, вместе упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права, а также не признают политику грубой силы», — цитирует его сайт китайского МИД.

Ван И подчеркнул, что данная позиция находится на верной стороне истории и «соответствует тенденциям развития современности».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярность в мире неизбежна.