В Китае заявили о готовности вместе с Россией содействовать развитию многополярного мира

Глава МИД КНР Ван И заявил о готовности Китая вместе с Россией содействовать развитию многополярного мира.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали.

«Китай готов работать с Россией и другими странами-единомышленниками, чтобы решительно содействовать развитию многополярного мира, твёрдо поддерживать демократизацию международных отношений и защищать международную систему, в основе которой лежит Организация Объединённых Наций», — приводит слова министра сайт МИД КНР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярность в мире неизбежна.