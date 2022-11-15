Узнать больше

В Китае заявили о готовности вместе с Россией содействовать развитию многополярного мира

Короткая ссылка
Глава МИД КНР Ван И заявил о готовности Китая вместе с Россией содействовать развитию многополярного мира.
В Китае заявили о готовности вместе с Россией содействовать развитию многополярного мира
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

Соответствующее заявление он сделал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали.

«Китай готов работать с Россией и другими странами-единомышленниками, чтобы решительно содействовать развитию многополярного мира, твёрдо поддерживать демократизацию международных отношений и защищать международную систему, в основе которой лежит Организация Объединённых Наций», — приводит слова министра сайт МИД КНР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярность в мире неизбежна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить