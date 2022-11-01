Мишустин: попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом

Попытки Запада изолировать Россию провалились, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Попытки изолировать Россию не увенчались успехом», — приводит его слова РИА Новости.

Мишустин отметил, что политика Запада, напротив, ускорила процессы переформатирования всей системы международных отношений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Он также отметил, что новым центрам мироустройства и Западу всё равно придётся начать диалог.