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Мишустин: попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом

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Попытки Запада изолировать Россию провалились, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин: попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Попытки изолировать Россию не увенчались успехом», — приводит его слова РИА Новости.

Мишустин отметил, что политика Запада, напротив, ускорила процессы переформатирования всей системы международных отношений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Он также отметил, что новым центрам мироустройства и Западу всё равно придётся начать диалог.

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