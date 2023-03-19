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Президент Сирии Асад прибыл в ОАЭ

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Президент Сирии Башар Асад прибыл в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) для переговоров с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Президент Сирии Асад прибыл в ОАЭ
  • РИА Новости

«Президент Башар Асад прибыл в Объединённые Арабские Эмираты с официальным визитом», — приводит РИА Новости заявление канцелярии Асада.

Отмечается, что в состав сирийской делегации входят ряд министров, а также временно поверенный в делах сирийского посольства в Абу-Даби.

Ранее Асад заявил, что коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире.

Он также отметил, что сирийский народ поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, после победы возникнет более безопасный мир.

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