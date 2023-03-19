Президент Сирии Асад прибыл в ОАЭ

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) для переговоров с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«Президент Башар Асад прибыл в Объединённые Арабские Эмираты с официальным визитом», — приводит РИА Новости заявление канцелярии Асада.

Отмечается, что в состав сирийской делегации входят ряд министров, а также временно поверенный в делах сирийского посольства в Абу-Даби.

Ранее Асад заявил, что коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире.

Он также отметил, что сирийский народ поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, после победы возникнет более безопасный мир.