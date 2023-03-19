Президент Сирии Асад прибыл в ОАЭ
- РИА Новости
«Президент Башар Асад прибыл в Объединённые Арабские Эмираты с официальным визитом», — приводит РИА Новости заявление канцелярии Асада.
Отмечается, что в состав сирийской делегации входят ряд министров, а также временно поверенный в делах сирийского посольства в Абу-Даби.
Ранее Асад заявил, что коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире.
Он также отметил, что сирийский народ поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, после победы возникнет более безопасный мир.