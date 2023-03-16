Асад прокомментировал возможность участия добровольцев из Сирии в спецоперации

Если сирийские добровольцы отправятся в зону проведения спецоперации для помощи российским военным, то не от имени государства, заявил в интервью РИА Новости лидер САР Башар Асад.

«Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства — они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем», — сказал он.

Ранее глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал в интервью спецкору RT Валентину Горшенину о желании сирийцев отправиться добровольцами в ЛНР и ДНР.

По его мнению, 16 тыс. сирийцев — это только те, кто «готов выехать немедленно».