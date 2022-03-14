Глава Союза добровольцев Донбасса рассказал о желающих отправиться в ДНР и ЛНР сирийцах

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал в интервью спецкору RT Валентину Горшенину о желании сирийцев отправиться добровольцами в ЛНР и ДНР.

«Мне приходилось бывать в Сирии. Я абсолютно уверен, что добровольцев, которые готовы приехать помочь русским братьям, — их там намного больше, чем 16 тысяч», — заявил он.

По его мнению, 16 тыс. сирийцев — это только те, кто «готов выехать немедленно».

«Хочу подчеркнуть, что и в России есть огромное количество добровольцев, это десятки тысяч человек, которые в любую минуту готовы двинуться для того, чтобы подсобить нашим войскам и в конце концов покончить с так называемой нацистской Украиной», — отметил Бородай.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России предложил пойти навстречу зарубежным добровольцам, которые хотят оказать помощь жителям Донбасса. Он напомнил, что страны Запада активно поощряют отправку наёмников на Украину.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что ведомство получило более 16 тыс. заявок от добровольцев только из стран Ближнего Востока.