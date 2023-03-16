Президент Сирии Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в стране
По его словам, как передаёт РИА Новости, это вопрос технического или логистического характера.
«Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо», — подчеркнул Асад.
Ранее Асад в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что его визит открывает новый этап отношений Москвы и Дамаска.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, переговоры Путина и Асада длились три часа.