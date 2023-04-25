Лавров: США хотят быть спонсором ближневосточного урегулирования, но они не нейтральны
- РИА Новости
«Вашингтон претендует на роль единоличного спонсора процесса ближневосточного урегулирования, не смущаясь тем, что давно утратил неотъемлемые для честного брокера нейтральность и непредвзятость», — отметил министр.
Лавров подчеркнул, что вместо того, чтобы помогать восстанавливать политический горизонт, Соединённые Штаты и ЕС продолжают деструктивные попытки подменить реальный мир некими экономическими полумерами и продвинуть арабо-израильскую нормализацию в обход справедливого решения палестинской проблемы и Арабской мирной инициативы.
15 апреля экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что Соединённые Штаты теряют своё глобальное влияние из-за объединения других стран.
По его словам, углубление связей противников Вашингтона грозит США не только политическими, но и экономическими проблемами.
Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*, планировавшего теракты на Ближнем Востоке и в Европе.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.