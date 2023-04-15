Экс-министр финансов Саммерс: США потеряли влияние в мире из-за союза России и КНР
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Он выразил мнение, что гегемония США находится в опасности из-за союза России, Ближнего Востока и Китая.
«В мире растёт признание фрагментации, и — что, возможно, ещё более тревожно — я думаю, растёт ощущение того, что мы стали не лучшей частью мира, с которой другим не хочется ассоциировать себя» — цитирует агентство Bloomberg Саммерса.
По его словам, углубление связей противников Вашингтона грозит США не только политическими, но и экономическими проблемами.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры России, Китая и КНДР являются умнейшими людьми.
Также он выразил мнение, что политика Белого дома во главе с Джо Байденом скоро приведёт США к третьей мировой войне.