Экс-министр финансов Саммерс: США потеряли влияние в мире из-за союза России и КНР

Экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что Соединённые Штаты теряют своё глобальное влияние из-за объединения других стран.

Он выразил мнение, что гегемония США находится в опасности из-за союза России, Ближнего Востока и Китая.

«В мире растёт признание фрагментации, и — что, возможно, ещё более тревожно — я думаю, растёт ощущение того, что мы стали не лучшей частью мира, с которой другим не хочется ассоциировать себя» — цитирует агентство Bloomberg Саммерса.

По его словам, углубление связей противников Вашингтона грозит США не только политическими, но и экономическими проблемами.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры России, Китая и КНДР являются умнейшими людьми.

Также он выразил мнение, что политика Белого дома во главе с Джо Байденом скоро приведёт США к третьей мировой войне.