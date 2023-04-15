Трамп заявил, что крах доллара приведёт к тяжелейшему поражению США за 200 лет

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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что экономику США и доллар ожидает тяжелейшее поражение за последние 200 лет.

«Наша валюта уничтожается, и скоро мы перестанем быть мировым стандартом. Это станет нашим тяжелейшим поражением за 200 лет», — приводит РИА Новости его слова на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.

Трамп добавил, что американская экономика разрушается, а уровень инфляции не поддаётся контролю.

«Россия вступает в союз с Китаем, немыслимо. Саудовская Аравия, отличные люди, вступает в союз с Ираном. Китай — Россия, Иран — Северная Корея формируют разрушительные коалиции», — подчеркнул политик.

Ранее Трамп заявил, что лидеры России, Китая и КНДР являются умнейшими людьми.

Также он выразил мнение, что политика Белого дома во главе с Джо Байденом скоро приведёт США к третьей мировой войне.

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