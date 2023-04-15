Трамп заявил, что крах доллара приведёт к тяжелейшему поражению США за 200 лет
«Наша валюта уничтожается, и скоро мы перестанем быть мировым стандартом. Это станет нашим тяжелейшим поражением за 200 лет», — приводит РИА Новости его слова на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.
Трамп добавил, что американская экономика разрушается, а уровень инфляции не поддаётся контролю.
«Россия вступает в союз с Китаем, немыслимо. Саудовская Аравия, отличные люди, вступает в союз с Ираном. Китай — Россия, Иран — Северная Корея формируют разрушительные коалиции», — подчеркнул политик.
Ранее Трамп заявил, что лидеры России, Китая и КНДР являются умнейшими людьми.
Также он выразил мнение, что политика Белого дома во главе с Джо Байденом скоро приведёт США к третьей мировой войне.