Трамп считает, что политика Белого дома скоро приведёт США к третьей мировой войне
- AP
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Об этом он написал в социальных сетях.
«Тем путём, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов», — утверждает экс-лидер страны.
Трамп также заявил, что для решения любых проблем Соединённых Штатов необходимо «избавиться от Байдена».
Накануне экс-президент США в своём аккаунте в соцсети Truth Social заявил о «третьей мировой войне», не уточнив, что он имеет в виду.
До этого Трамп выступил против продолжения боевых действий на Украине из-за угрозы начала глобальной войны.