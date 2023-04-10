Трамп считает, что политика Белого дома скоро приведёт США к третьей мировой войне

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Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что политика Белого дома во главе с Джо Байденом скоро приведёт США к третьей мировой войне.
Трамп считает, что политика Белого дома скоро приведёт США к третьей мировой войне
  • AP
  • © Rebecca Blackwell

Об этом он написал в социальных сетях.

«Тем путём, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов», — утверждает экс-лидер страны.

Трамп также заявил, что для решения любых проблем Соединённых Штатов необходимо «избавиться от Байдена».

Накануне экс-президент США в своём аккаунте в соцсети Truth Social заявил о «третьей мировой войне», не уточнив, что он имеет в виду.

До этого Трамп выступил против продолжения боевых действий на Украине из-за угрозы начала глобальной войны.

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