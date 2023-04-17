В США сообщили о возможной ликвидации в Сирии планировавшего теракты в Европе главаря ИГ

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Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*, планировавшего теракты на Ближнем Востоке и в Европе.
В США сообщили о возможной ликвидации в Сирии планировавшего теракты в Европе главаря ИГ
  • AP

В ведомстве сообщили о проведении вертолётного рейда на севере Сирии.

Рейд был нацелен на одного из главарей ИГ, ответственного за планирование терактов на Ближнем Востоке и в Европе.

«Результатом рейда стала вероятная гибель (боевика ИГ. — RT), против которого он был направлен», — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что боевики террористических группировок совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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