Террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

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Боевики террористических группировок совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
Террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
  • AP

Как сообщает РИА Новости, об этом на брифинге заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористических группировок «Джабхат ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»**: в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Идлиб — два обстрела», — сказал он.

В феврале сообщалось, что военнослужащие сирийской армии отразили нападение террористов из группировки «Джабхат ан-Нусра».

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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