Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Госдепе заявили, что США не стремятся к нормализации отношений с властями Сирии

Короткая ссылка
Соединённые Штаты не стремятся к нормализации отношений с властями Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.
В Госдепе заявили, что США не стремятся к нормализации отношений с властями Сирии
  • AP

«США не поддерживают нормализацию отношений с сирийским режимом (президента Башара Асада. — RT), также не поддерживают нормализацию отношений с Дамаском других стран, включая наших партнёров и союзников», — приводит ТАСС заявление.

Ранее в сирийском МИД призвали Соединённые Штаты прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и покинуть территорию Сирии. 

Кроме того, в заявлении говорится, что американские силы продолжают вывозить нефть с территории САР. Дамаск потребовал от Вашингтона выплатить компенсации сирийскому народу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить