В Госдепе заявили, что США не стремятся к нормализации отношений с властями Сирии

Соединённые Штаты не стремятся к нормализации отношений с властями Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.

«США не поддерживают нормализацию отношений с сирийским режимом (президента Башара Асада. — RT), также не поддерживают нормализацию отношений с Дамаском других стран, включая наших партнёров и союзников», — приводит ТАСС заявление.

Ранее в сирийском МИД призвали Соединённые Штаты прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и покинуть территорию Сирии.

Кроме того, в заявлении говорится, что американские силы продолжают вывозить нефть с территории САР. Дамаск потребовал от Вашингтона выплатить компенсации сирийскому народу.