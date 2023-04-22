МИД Сирии призвал США прекратить поддержку терроризма и покинуть территорию страны

Короткая ссылка
Сирия призывает Соединённые Штаты прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и покинуть территорию страны. Об этом сообщили в сирийском МИД.
МИД Сирии призвал США прекратить поддержку терроризма и покинуть территорию страны
  • AP
  • © Baderkhan Ahmad

В заявлении говорится, что американские силы продолжают вывозить нефть с территории САР. Дамаск потребовал от Вашингтона выплатить компенсации сирийскому народу

«Сирия также требует от Соединённых Штатов прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и немедленно покинуть оккупированные сирийские территории», — приводит РИА Новости фрагмент текста.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что провокационные действия со стороны ВС США были отмечены в сирийской провинции Хасеке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить