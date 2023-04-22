МИД Сирии призвал США прекратить поддержку терроризма и покинуть территорию страны
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В заявлении говорится, что американские силы продолжают вывозить нефть с территории САР. Дамаск потребовал от Вашингтона выплатить компенсации сирийскому народу
«Сирия также требует от Соединённых Штатов прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и немедленно покинуть оккупированные сирийские территории», — приводит РИА Новости фрагмент текста.
Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что провокационные действия со стороны ВС США были отмечены в сирийской провинции Хасеке.