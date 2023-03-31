ЦПВС заявил о провокационных действиях со стороны США в сирийской провинции Хасеке

Короткая ссылка
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что провокационные действия со стороны ВС США были отмечены в сирийской провинции Хасеке, Россия выразила протест.
ЦПВС заявил о провокационных действиях со стороны США в сирийской провинции Хасеке
  • AP

Об этом пишет ТАСС.

Гуринов заявил, что во время совместного российско-турецкого патрулирования выявлено движение двух патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции по недеконфликтованным маршрутам в районах населённых пунктов Дейруна-Ага и Сарамсак.

«Российской стороной в адрес коалиции выдвинут протест», — сказал он.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США в результате недавних ударов по сирийской территории убили восемь человек, связанных с Корпусом стражей иранской революции (КСИР).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты, стремясь установить свою гегемонию в мире, перешли все грани приличий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить