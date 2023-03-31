ЦПВС заявил о провокационных действиях со стороны США в сирийской провинции Хасеке
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Об этом пишет ТАСС.
Гуринов заявил, что во время совместного российско-турецкого патрулирования выявлено движение двух патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции по недеконфликтованным маршрутам в районах населённых пунктов Дейруна-Ага и Сарамсак.
«Российской стороной в адрес коалиции выдвинут протест», — сказал он.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США в результате недавних ударов по сирийской территории убили восемь человек, связанных с Корпусом стражей иранской революции (КСИР).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты, стремясь установить свою гегемонию в мире, перешли все грани приличий.