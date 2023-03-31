ЦПВС заявил о провокационных действиях со стороны США в сирийской провинции Хасеке

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что провокационные действия со стороны ВС США были отмечены в сирийской провинции Хасеке, Россия выразила протест.

Об этом пишет ТАСС.

Гуринов заявил, что во время совместного российско-турецкого патрулирования выявлено движение двух патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции по недеконфликтованным маршрутам в районах населённых пунктов Дейруна-Ага и Сарамсак.

«Российской стороной в адрес коалиции выдвинут протест», — сказал он.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США в результате недавних ударов по сирийской территории убили восемь человек, связанных с Корпусом стражей иранской революции (КСИР).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты, стремясь установить свою гегемонию в мире, перешли все грани приличий.