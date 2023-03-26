Лавров: США перешли все грани приличий в стремлении утвердить свою гегемонию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты, стремясь установить свою гегемонию в мире, перешли все грани приличий.

Об этом, как пишет ТАСС, российский министр сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли уже все грани приличий», — подчеркнул Лавров.

Он уточнил, что речь идёт о нарушении Вашингтоном приличий как в дипломатической сфере, так и в этической.

Ранее офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что предлагаемая президентом России Владимиром Путиным модель многополярного мира лучше, чем навязываемое Соединёнными Штатами мироустройство.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире.