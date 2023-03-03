Офицер ЦРУ в отставке Джиральди: Путин предлагает миру лучшую модель отношений, чем США

Предлагаемая президентом России Владимиром Путиным модель многополярного мира лучше, чем навязываемое США мироустройство.

Об этом заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди.

«Путин в течение многих лет утверждает, что в мире есть разные модели и всем необходимо позволить иметь свою собственную — как и собственную культуру, собственные интересы и тому подобное», — цитирует его РИА Новости.

Джиральди назвал такой подход разумным.

При этом США стремятся к односторонней модели построения мира, подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мир находится в начале длительного транзита в сторону многополярности.