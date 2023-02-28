Песков: мир находится в начале транзита в сторону многополярности

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мир находится в начале длительного транзита в сторону многополярности.

«Очевидно, что весь мир двигается в сторону многополярности. В сторону системы взаимоотношений, где не существует некой касты «цивилизованных стран» и всех остальных», — сказал Песков в интервью газете «Известия».

Он отметил, что в новом многополярном мире все будут иметь право голоса и все проблемы будут решаться путём переговоров.

По его словам, сейчас мир находится в «транзитарном» периоде, переход будет долгим и болезненным.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.