Пентагон объявил об убийстве восьми человек в ходе недавних ударов США в Сирии

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США в результате недавних ударов по сирийской территории убили восемь человек, связанных с Корпусом стражей иранской революции (КСИР).

По его словам, убитые даже не являлись иранцами, хотя якобы имели тесные связи с КСИР. При этом он не уточнил, откуда у него такие данные.

«По нашим оценкам, в результате наших ударов по двум объектам сил «Аль-Кудс» КСИР были уничтожены восемь боевиков», — цитирует его РИА Новости.

Ранее вооружённые силы США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые, как утверждают американские власти, могут быть связаны с КСИР.