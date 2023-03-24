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Пентагон: США нанесли авиаудары по объектам в Сирии, которые связаны с КСИР Ирана

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Вооружённые силы США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые, как утверждают американские власти, могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Об этом сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства.

В Пентагоне заявили, что в результате атаки беспилотника на базу США в Сирии погиб один американский военнослужащий, ещё шестеро получили ранения.

«По распоряжению президента (США Джо. — RT) Байдена я уполномочил силы Центрального командования США нанести сегодня ночью высокоточные авиаудары в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским КСИР», — приводит ведомство слова главы Пентагона Ллойда Остина.

19 февраля на военной базе США в Сирии после ракетного обстрела произошёл пожар.

9 марта Палата представителей Соединённых Штатов не приняла резолюцию, предполагающую вывод американских войск из Сирии.

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