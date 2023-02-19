На военной базе США в Сирии вспыхнул пожар после ракетного обстрела

Пожар вспыхнул на военной базе США в Сирии, которая подверглась в субботу, 18 февраля, ракетному обстрелу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал AlHadath.

«Одна из ракет поразила вертолётную площадку, рядом с которой находилась цистерна с топливом, в результате произошло воспламенение», — говорится в сообщении.

Информации о погибших и раненых среди американских военнослужащих нет.

Ранее военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному удару.

Также сообщалось, что пять граждан погибли в Дамаске в результате израильского ракетного удара.