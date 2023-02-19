SANA: военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному удару

Военная база США, расположенная на нефтяном месторождении Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному удару.

Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

«Ракетному удару подверглась в субботу вечером территория месторождений Омар, которая незаконно контролируется силами США на востоке Дейр-эз-Зора», — говорится в сообщении.

Ранее поступала информация, что израильские ракеты попали в жилой квартал на юге Дамаска, есть жертвы.

Также сообщалось, что военные США заявили о ликвидации одного из главарей ИГ* в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.