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Военные США заявили о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии

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Центральное командование Вооружённых сил США заявило о ликвидации одного из главарей террористической организации «Исламское государство»* в Сирии.
Военные США заявили о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии
  • Gettyimages.ru

«Высокопоставленный лидер ИГ Хамза аль-Хомски, который был целью операции, убит», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что при проведении вертолётного рейда на северо-востоке Сирии взрывом были ранены четверо американских военнослужащих и служебная собака.

Ранее агентство SANA сообщило, что Вооружённые силы Сирии ликвидировали группу боевиков, которые пробрались на позиции сирийской армии на севере провинции Латакия, в плен был захвачен один террорист.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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