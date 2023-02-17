Военные США заявили о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии

Центральное командование Вооружённых сил США заявило о ликвидации одного из главарей террористической организации «Исламское государство»* в Сирии.

«Высокопоставленный лидер ИГ Хамза аль-Хомски, который был целью операции, убит», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что при проведении вертолётного рейда на северо-востоке Сирии взрывом были ранены четверо американских военнослужащих и служебная собака.

Ранее агентство SANA сообщило, что Вооружённые силы Сирии ликвидировали группу боевиков, которые пробрались на позиции сирийской армии на севере провинции Латакия, в плен был захвачен один террорист.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.