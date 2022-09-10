Причастен к организации терактов: российские ВКС в Сирии уничтожили лидера группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»

В Сирии в результате удара ВКС России уничтожен лидер террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»* Сирожиддин Мухтаров. Он был причастен к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры САР. Также в Минобороны РФ сообщили о ликвидации более 20 высокопоставленных членов террористической организации «Джабхат ан-Нусра»** отвечавших за подготовку террористов и финансы группировки.

Российские военные в сирийской провинции Идлиб уничтожили лидера террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»* Сирожиддина Мухтарова, причастного к организации терактов в САР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«По полученным данным, в результате удара Воздушно-космических сил России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооружённого формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной Абу Салох), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии», — заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров в ходе брифинга.

Наряду с этим в результате действий Вооружённых сил РФ подверглись уничтожению высокопоставленные члены «Джабхат ан-Нусры»**, отвечавшие за подготовку террористов и финансы группировки.

При этом боевики «Джабхат ан-Нусры» за минувшие 24 часа осуществили шесть обстрелов идлибской зоны деэскалации, в том числе провинции Латакия. В результате артиллерийского обстрела в районе населённого пункта Талихия в провинции Алеппо был ранен один сирийский военнослужащий.

В ходе брифинга Егоров также сообщил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели три гуманитарные акции в населённых пунктах Эс-Салама-Алайк провинции Хасеке, Ранкус провинции Дамаск и Алеппо, в ходе которых населению было выдано 11,3 т продовольственных наборов.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3196 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,9 тыс. т», — сообщил он.

РИА Новости

© Максим Блинов

Ранее на этой неделе Воздушно-космические силы России уничтожили лагерь террористов группировки «Джабхат ан-Нусры» в районе сирийской деревни Шейх-Юсеф в провинции Идлиб.

«В результате группового авиационного удара ликвидированы более 120 боевиков, выведены из строя четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пусковые установки и порядка 20 беспилотных летательных аппаратов кустарного производства, подготовленных террористами для проведения атак на объекты российской группировки в Сирийской Арабской Республике», — говорилось в сообщении.

Также по теме «Оставался один шаг до точки невозврата»: какую роль сыграла авиабаза Хмеймим в сирийском конфликте Российская авиабаза Хмеймим сыграла важную роль в борьбе с джихадистами в ходе сирийского конфликта, который начался десять лет назад....

В оборонном ведомстве также сообщали о подготовке боевиками совместно с «белыми касками» провокации в САР для обвинения российских и сирийских военных.

«По поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон информации, боевиками террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» совместно с представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски» в районе населённых пунктов Идлиб, Тефтеназ, Бинниш, Джиср-эш-Шугур, Найраб и Эриха проводится съёмка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре», — заявлял замруководителя ЦПВС генерал-майор Олег Егоров.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

** «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.