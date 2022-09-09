ВКС России ликвидировали в Идлибе главаря группировки «Катиба Таухид»*, причастного к терактам в Сирии.

«По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооружённого формирования «Катиба Таухид Валь-Джихад»* Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной «Абу Салох»)», — заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

По его словам, Мухтаров причастен к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.