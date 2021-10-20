«Совершено террористическое нападение»: в Дамаске при подрыве автобуса погибли 14 военнослужащих Сирии

В центре Дамаска совершено нападение на сирийских военных — был подорван автобус, перевозивший солдат. В результате теракта погибли 14 человек, ещё несколько получили ранения. Глава МВД Сирии пообещал преследовать террористов, осуществивших взрыв. По мнению экспертов, теракт нацелен на дестабилизацию обстановки в САР. Инцидент произошёл на фоне стартовавшего 18 октября в Женеве шестого раунда дискуссий по конституционной реформе в Сирии.

Утром в среду, 20 октября, в Дамаске произошёл теракт, жертвами которого стали по меньшей мере 14 человек. Как сообщает командование сирийской армии, в результате инцидента погибли военнослужащие САР.

«В районе 06:45 (совпадает с московским. — RT) во время проезда армейского автобуса в Дамаске рядом с мостом Раис было совершено террористическое нападение. Сработали два взрывных устройства, которые были заранее прикреплены к транспорту. В результате погибли 14 военнослужащих, несколько получили ранения», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Вдобавок подразделение сапёров обезвредило третье взрывное устройство, которое было установлено на этом автобусе.

Мост Раис, также называющийся Президентским, находится в центральной части Дамаска неподалёку от Национального музея и отелей Dama Rose и Four Seasons.

Министр внутренних дел Сирии Мухаммед ар-Рахмун в эфире гостелеканала Syria TV пообещал, что силовики будут «преследовать террористов, которые совершили этот взрыв, где бы они ни были».

Как отмечает телеканал Al-Mayadeen, террористическое нападение подобного характера (с применением взрывчатых веществ) стало первым в сирийской столице, начиная с 2018 года.

Данный террористический акт — попытка дестабилизировать обстановку в Дамаске, считает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

«Дамаск ведёт кропотливую и постоянную работу над тем, чтобы вернуть страну к мирной жизни. Здесь также есть подтекст для иностранных государств. Если страны заинтересованы в нормализации обстановки, то они отнесутся к этому как к теракту и дадут соответствующую осуждающую оценку. Если они сохраняют настрой на то, чтобы поддерживать напряжённость в Сирии и вокруг неё, то можно дать не очень приятный для сирийцев комментарий. Это своего рода лакмусовая бумажка того, как в других странах относятся к установлению мира и продолжению процесса мирного урегулирования в Сирии», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По словам политолога Юрия Светова, нападение на сирийских военных совершено для дестабилизации обстановки в САР.

«Противники того, чтобы в Сирии произошло, наконец, урегулирование и наступил мир, будут действовать разными методами. Этим терактом они говорят: «Вы утверждаете, что контролируете значительную часть Сирии, а видите, даже в Дамаске вы не можете пресечь такого рода действие». Это сигнал достаточно серьёзный, я бы даже сказал, зловещий. Нужна реакция и Сирии, и международного сообщества», — заявил собеседник RT.

Отметим, что теракт произошёл на фоне стартовавшего в понедельник, 18 октября, в женевской штаб-квартире ООН шестого раунда дискуссий по конституционной реформе в Сирии. Согласно ожиданиям, сессия с участием малой группы конституционного комитета, состоящей из 45 экспертов (по 15 от правительства, оппозиции и гражданского общества) продлится не менее недели. Как указывал спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, в рамках заседания должен быть запущен процесс разработки проекта конституционной реформы САР.

При этом спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва приветствует возобновление работы конституционного комитета в Женеве после девятимесячного перерыва. Он также выразил надежду на то, что сторонам удастся достигнуть договорённости.

«Конечно, у нас есть определённые надежды на то, что удастся преодолеть имевшиеся ранее трудности, приступить к работе над самой конституцией и выйти на определённые договоренности. Такие же сигналы поступают к нам из офиса Педерсена — что основания для этого есть, по крайней мере такой настрой делегаций был в ходе всех предварительных консультаций, которые господин Педерсен проводил с проправительственными и оппозиционными делегатами», — цитирует его ТАСС.

В прошлом месяце в провинции Хомс произошёл аналогичный теракт, жертвой которого стал военнослужащий РФ. 9 сентября подорвалась автомашина «в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны». В результате взрыва тяжёлые ранения получил российский военнослужащий, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. Как указали в Минобороны, семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

11 сентября президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно подполковника ВС РФ Алексея Шнайдера.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества подполковника Шнайдера Алексея Алексеевича — заместителя командира войсковой части 38643 Северного флота, Мурманская область (посмертно)», — говорится в указе.

Помимо этого, 24 сентября был представлен доклад управления ООН по правам человека, в котором приведены данные о «минимальном поддающемся проверке числе» жертв конфликта в Сирии, поскольку реальное количество погибших значительно больше.

«Мы составили список из 350 209 установленных лиц, убитых во время конфликта в Сирии с марта 2011 по март 2021 года», — заявляла верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, подчеркнув, что среди погибших 26 727 женщин и 27 126 детей.