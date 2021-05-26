«Поспособствуют восстановлению республики»: чего ожидать от президентских выборов в Сирии

В Сирийской Арабской Республике началось голосование на президентских выборах. На высший пост претендуют три кандидата, включая действующего главу государства Башара Асада. В преддверии выборов ряд западных стран выступили против их проведения, а в Москве и Дамаске предупредили о возможных провокациях, которые готовят террористические группировки. Однако эксперты полагают, что это не сможет повлиять на легитимность и результаты голосования. Проведение президентских выборов, по мнению аналитиков, сыграет важную роль в нормализации обстановки в САР и будет способствовать восстановлению республики.

В среду, 26 мая, в Сирийской Арабской Республике проходят президентские выборы. Голосование продлится с 07:00 до 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Дата была ранее выбрана парламентом САР.

В своём выступлении 18 апреля спикер Народного собрания Хаммуда Саббаг призвал сирийцев как внутри страны, так и за рубежом «реализовать своё право для избрания президента». Он также заявил, что сессия, во время которой была объявлена дата президентских выборов, «является исторической во всех смыслах этого слова».

«Благодаря ей мы продолжаем наш путь к многообещающему будущему, удовлетворяем насущные потребности нашего народа и реализуем его интересы, что является нашей самой священной миссией со всех сторон, поскольку именно народ — это и наш источник, и последнее прибежище, к которому обращаются», — подчеркнул спикер.

За пост президента Сирии будут бороться три кандидата, которых ранее одобрил Верховный конституционный суд арабской республики. Изначальный список включал 51 кандидатуру.

На место главы государства претендует член делегации внутренней оппозиции, участвующей в переговорах в Женеве, Махмуд Ахмед Мерии 1957 года рождения. По сообщениям ближневосточных СМИ, он заявлял, что его кампания главным образом нацелена на Дамаск и окрестности столицы, а также ряд провинций.

Ещё один претендент на высший пост — представитель партии социалистов-юнионистов Абдулла Саллюм Абдулла 1956 года рождения, который в 2012—2016 годах был депутатом сирийского парламента. В интервью сирийскому телеканалу «Аль-Ихбария» кандидат выразил мнение, что сирийский кризис невозможно преодолеть, не ликвидировав терроризм, не изгнав американских и турецких военнослужащих и не освободив все оккупированные территории.

Кандидаты на пост президента Сирии

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© Mohamed Azakir

Последний кандидат — действующий глава государства, глава сирийского отделения партии «Баас» Башар Хафез Асад. Он руководит республикой с 2000-го. Во время президентских выборов 2014 года, впервые проводившихся на альтернативной основе, Башар Асад одержал победу, получив 88,7% голосов.

В рамках текущей кампании 20 мая в сирийских посольствах за рубежом прошло досрочное голосование. В нём приняли участие граждане республики, живущие не на родине. Об этом сообщалось в официальном Twitter-аккаунте президента САР.

السوريون المقيمون في الخارج يستمرون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع في السفارات والقنصليات لممارسة حقهم الدستوري بالتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية.#انتخابات_رئاسة_الجمهورية_2021#سورية_تنتخبpic.twitter.com/fvHjQcpKY8 — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) May 20, 2021

Обстановка перед голосованием

В конце апреля в российском МИД заявили, что Москва готова отправить на сирийские выборы своих наблюдателей, откликаясь на соответствующее обращение Дамаска: «Надеемся, что, несмотря на продолжающуюся незаконную иностранную оккупацию части сирийской территории, голосование пройдёт в соответствии с имеющимися национальными и международными стандартами».

На минувшей неделе в Совете Федерации сообщили, что российская делегация сформирована и её возглавит член комитета по обороне и безопасности Сергей Муратов — руководитель группы по сотрудничеству с парламентом САР. Как рассказал ТАСС глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, в делегацию также войдут сенаторы Вадим Деньгин и Олег Селезнёв, один из сотрудников аппарата, а также представители Общественной палаты Максим Григорьев и Михаил Аничкин.

Однако ряд западных стран выступили против проведения президентских выборов на территории арабской республики. В совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, опубликованном на сайте Госдепа в марте, утверждалось, что избирательный процесс не приведёт «к какой-либо нормализации международных отношений с сирийским режимом».

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Сирия неоднократно осуждала позицию западных стран относительно проведения выборов. В Дамаске отмечали, что это суверенное дело республики, в которое иностранные государства не имеют права вмешиваться. В Министерстве иностранных дел России, со своей стороны, расценили заявления стран Запада о якобы нелегитимности предстоящих выборов как «элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела САР».

«Никто не вправе указывать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства», — подчёркивали в МИД, уточняя, что организация избирательной кампании в Сирии в полной мере соответствует требованиям действующей Конституции 2012 года и национального законодательства.

«Эти действия ни в коей мере не противоречат положениям резолюции 2254 СБ ООН и других международных решений, в основе которых лежит уважение суверенитета Сирийской Арабской Республики», — добавили в министерстве.

Также в преддверии выборов наблюдались попытки дестабилизировать ситуацию в САР. В частности, об этом сообщил в интервью ТАСС сирийский министр информации Имад Абдалла Сара.

«Конечно, есть инструменты террористов, которые хотят дестабилизировать положение в Сирии. Мы видим, что США и другие страны Запада тоже делают какие-то попытки. Но мы не обращаем внимание на всю эту дезинформацию», — отметил он.

В свою очередь, в МИД России предупредили о готовящихся провокациях террористической организации «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам»)* в преддверии выборов в САР.

«Из надёжного источника получена информация о том, что орудующая на территории Сирии тергруппировка «Джабхат ан-Нусра» ведёт подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ по отработанному сценарию при участии псевдогуманитарщиков из «Белых касок». Предполагается, что накапливаемые ими в настоящее время в идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения», — говорилось в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

Избирательный участок в Дамаске во время парламентских выборов, июль 2020-го

Reuters

© Omar Sanadiki

Надо добавить, что президентские выборы пройдут в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Сирийские власти обещают соблюсти необходимые санитарно-профилактические меры. В частности, во время процедуры голосования должна соблюдаться социальная дистанция, а избирателям выдадут защитные маски.

«Сыграют ключевую роль»

Как отметил эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ Александр Вавилов, недружественные действия стран Запада и возможные провокации не смогут повлиять на результаты голосования и легитимность самого процесса выборов.

«Сирийский народ в любом случае проголосует, поскольку другого выхода нет — стране необходимо двигаться вперёд», — подчеркнул собеседник RT.

По мнению Вавилова, уже сейчас понятно, что сирийские власти сдержат обещание «и по максимуму своих возможностей создадут безопасное пространство для голосования».

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«Тем более что значительная часть сирийцев, проживающих за границей, несмотря на трудности и препятствия, которые создают западные страны, сделала свой выбор. Эти результаты уже доставлены в Дамаск», — сообщил он.

Оценивая шансы кандидатов в президенты, Вавилов выразил мнение, что внутренняя оппозиция не сможет эффективно противостоять Башару Асаду.

«Дело в том, что оппозиционные силы — как лоскутное одеяло, которое состоит из отдельных кусочков, и, соответственно, они не могут между собой договориться. Помимо Асада, нет ни одной кандидатуры, которая могла бы возглавить работу по восстановлению Сирии. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сирийский народ переизберёт действующего президента», — спрогнозировал эксперт.

Схожего мнения придерживается и президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Вячеслав Матузов: «Абдулла Саллюм Абдулла и Махмуд Ахмед Мерии имеют мало шансов на этих выборах. Они представляют оппозиционную часть общества, и их взгляды на развитие республики отличаются от видения Башара Асада».

Вавилов, со своей стороны, объяснил, в чём истинные причины того, что ряд западных стран выступили против выборов в САР. С точки зрения аналитика, консолидированный Запад понимает, что на выборах одержит победу неугодный ему Асад.

«Поэтому данные государства и выступили против проведения выборов. Ведь они добиваются смены руководства в Сирии, после чего можно было бы во главе республики поставить политика, который не проводил бы самостоятельную линию», — считает аналитик.

Парламент Сирии собрался для обсуждения предстоящих президентских выборов, 18 апреля 2021 года

Reuters

© Yamam al Shaar

В свою очередь, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Аватков заявил, что, в отличие от России, которая продолжает работать над созданием «дуги стабильности» на Ближнем Востоке, Запад намеренно создаёт хаос в регионе, желая извлечь выгоду.

«Стабильная Сирия не входит в планы ряда западных государств, в том числе Соединённых Штатов, которые не заинтересованы в проведении президентских выборов в САР. Поэтому провокации с их стороны вполне могут быть, тем более учитывая, что ликвидировать терроризм в арабской республике полностью не удалось», — отметил он в разговоре с RT.

При этом эксперты сходятся во мнении, что президентские выборы имеют важное значение для сирийского народа и сыграют ключевую роль в процессе нормализации обстановки в стране.

«В Сирийской Арабской Республике уже был запущен политический процесс по урегулированию ситуации в стране, в значительной степени благодаря содействию российской стороны. Между враждующими сторонами, хотя и с большими препятствиями, но проводятся переговоры. На данном этапе крайне важно сохранить достигнутые результаты. А легитимные выборы только поспособствуют восстановлению республики», — заключил Вавилов.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.