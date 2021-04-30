В МИД России оценили подготовку к президентским выборам в Сирии

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали подготовку к президентским выборам в Сирии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Внимательно следим за их подготовкой», — говорится в сообщении.

В МИД рассказали, что «к настоящему времени зарегистрировано несколько кандидатов, включая женщин, на высший государственный пост».

«Исходим из того, что организация президентской избирательной кампании в САР является исключительно внутренним делом этой страны и в полной мере соответствует требованиям действующей Конституции 2012 года и национального законодательства», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что «эти действия ни в коей мере не противоречат положениям резолюции 2254 СБ ООН и других международных решений, в основе которых лежит уважение суверенитета Сирийской Арабской Республики».

«В этой связи расцениваем прозвучавшие на днях из столиц ряда иностранных государств заявления о якобы нелегитимности предстоящих выборов как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела САР», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что «никто не вправе указывать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства».

«Надеемся, что, несмотря на продолжающуюся незаконную иностранную оккупацию части сирийской территории, голосование пройдёт в соответствии с имеющимися национальными и международными стандартами. Откликаясь на обращение сирийской стороны, будем готовы направить на предстоящие выборы в САР российских наблюдателей», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что народный совет (парламент) Сирии 28 апреля завершает приём заявок от кандидатов на участие в президентских выборах, всего их подал 51 человек.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал не создавать негативный информационный фон вокруг предстоящих выборов сирийского президента.

Выборы президента Сирии запланированы на 26 мая 2021 года.