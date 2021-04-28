Заявки на участие в президентских выборах в Сирии подал 51 кандидат
- Reuters
«Председатель Народного совета Хаммуда Саббаг объявил, что в парламент поступило десять новых посланий от Высшего конституционного суда... Таким образом, количество поданных заявлений составило 51», — пишет агентство.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал не создавать негативный информационный фон вокруг предстоящих выборов сирийского президента.
Выборы президента Сирии запланированы на 26 мая 2021 года.