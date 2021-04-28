Заявки на участие в президентских выборах в Сирии подал 51 кандидат

Народный совет (парламент) Сирии в среду, 28 апреля, завершает приём заявок от кандидатов на участие в президентских выборах, всего их подал 51 человек, передаёт SANA.

Reuters