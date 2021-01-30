«Продвижение миссии Америки»: как новая администрация США будет проводить свой курс на Ближнем Востоке

Госдеп США набирает команду специалистов, чьи знания будут играть важную роль «в продвижении миссии Америки на Ближнем Востоке». Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. На сайте Госдепа также сообщается, что новый американский госсекретарь Энтони Блинкен за последние несколько дней провёл телефонные переговоры с президентом Афганистана, а также с главами МИД Израиля, Ирака и Иордании. В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона во время брифинга говорил в том числе о роли американских военных в Ираке и Сирии, а немногим ранее в Госдепе пояснили видение новой администрации и по иранскому вопросу. По мнению экспертов, при Байдене США в конечном итоге вернутся к традиционному для них вектору внешней политики на Ближнем Востоке.

В бюро по делам Ближнего Востока при Госдепе США набирают команду специалистов, знания которых будут играть «важную роль в продвижении миссии» страны в этом регионе, говорится в заявлении ведомства, размещённом на официальной странице в Twitter.

«Бюро радо приветствовать в нашей команде недавно назначенных заместителей помощников государственного секретаря (по делам Ближнего Востока. — RT) Хади Амра и Дэниела Бенаима, а также старшего советника Эшу Каслберри-Эрнандес. Их экспертные знания о регионе и политике сыграют важную роль в продвижении миссии Америки на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

The Bureau welcomes newly appointed Deputy Assistant Secretaries Hady Amr and Dan Benaim, as well as Senior Advisor Asha Castleberry-Hernandez to our team. Their regional and policy expertise will play an important role in advancing America’s mission in the Middle East. — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) January 28, 2021

На сайте внешнеполитического ведомства США также сообщается, что за последние несколько дней новый американский госсекретарь Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с президентом Афганистана, а также с главами МИД Израиля, Ирака и Иордании.

Первым, кому позвонил Блинкен, был израильский министр иностранных дел Габи Ашкенази. Как отмечается в заявлении Госдепа, стороны «подтвердили прочность партнёрства Соединённых Штатов и Израиля, а также то, что страны будут тесно сотрудничать для решения возникающих перед ними вызовов».

Затем глава Госдепа переговорил с руководителем МИД Ирака Фуадом Хусейном. Как отметил после разговора госсекретарь на своей странице в Twitter, Соединённые Штаты будут продолжать работать с Ираком «над решением экономических проблем страны в контексте пандемии COVID-19 и падения цен на нефть».

Had a productive call with Foreign Minister @Fuad_Hussein1 to reaffirm our partnership and discuss the U.S.-Iraq Strategic Dialogue and elections. The U.S. will continue to work with Iraq to address their economic challenges in light of COVID-19 and the decline in oil prices — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 28, 2021

После этого состоялись телефонные переговоры Блинкена с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Ещё накануне разговора глава Госдепа заявил во время брифинга, что Соединённым Штатам «необходимо понять, каково содержание соглашений, которые были достигнуты между Соединёнными Штатами и «Талибаном»*. По словам госсекретаря, это необходимо, чтобы прояснить, «какие обязательства взял на себя «Талибан» и какие — Соединённые Штаты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Reuters

© Carlos Barria

Между тем 28 января в Пентагоне заявили, что движение «Талибан» не выполнило своих обязательств по соглашению, заключённому ранее с Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби. По его словам, речь идёт о том, что талибы так и не отказались от терроризма и прекращения «ожесточённых нападений на афганские силы национальной безопасности, а тем самым и на афганский народ». Кирби подчеркнул, что в таких условиях «очень трудно наметить определённый путь к урегулированию посредством переговоров». Однако американская сторона хочет «положить конец этой так называемой бесконечной войне», подчеркнул Кирби.

Последним в серии телефонных переговоров стало общение Блинкена с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади. Как говорится в заявлении госсекретаря США, Вашингтон ценит давнее партнёрство с Амманом. Отмечается также, что стороны надеются на «дальнейшее углубление отношений ради достижения общих целей».

A pleasure speaking today with Jordanian Foreign Minister @AymanHsafadi. The U.S. values Jordan's leadership in advancing peace and stability in the region and our longstanding partnership. We look forward to deepening this relationship to accomplish our mutual goals. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 28, 2021

Как заявил ранее Блинкен журналистам, Госдеп сейчас проводит «обзор мер, принятых предыдущей администрацией на последнем этапе её работы».

«Мы хотим убедиться, что понимаем в каждом конкретном случае основания для принятия тех или иных решений», — уточнил глава Госдепа.

Иран, Сирия, Ирак

Напомним, что во время пресс-конференции 27 января Блинкен обозначил и видение новой администрации США по иранскому вопросу. По его словам, президент США Джо Байден «очень чётко дал понять, что в случае возврата Ирана к соблюдению своих обязательств по СВПД в полном объёме, Соединённые Штаты последуют его примеру».

«Тогда у нас будет основа для совместного с нашими союзниками и партнёрами создания, как мы его называем, более долгосрочного и надёжного соглашения, а также урегулирования ряда других проблематичных вопросов в наших отношениях с Ираном», — заявил американский госсекретарь.

Однако в ответ на слова Блинкена министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф напомнил, что именно США нарушили СВПД и наложили санкционные ограничения на иранскую республику. Своё сообщение глава МИД республики сопроводил вопросом: кто тогда должен сделать первый шаг?

Reality check for @SecBlinken:

The US

-violated JCPOA

-blocked food/medicine to Iranians

-punished adherence to UNSCR 2231

Throughout that sordid mess, Iran

-abided by JCPOA

-only took foreseen remedial measures

Now, who should take 1st step?

Never forget Trump's maximum failure. — Javad Zarif (@JZarif) January 28, 2021

Как заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT, «американская администрация ясно дала понять, что жить не сможет, если помимо неё выгоду получит кто-то ещё».

«Сумеют ли они отказаться о такого образа мышления — пережитка холодной войны? Поживём — увидим. Мы не испытываем особого оптимизма на этот счёт, но и не исключаем такой возможности», — отметил Мохаммад Зариф.

При этом он подчеркнул, что вопрос не в том, кто находится в Белом доме, главное для Тегерана — «о чём говорят действия».

«Взять тот же СВПД: важны не только поставленные под соглашением подписи, важно и то, во что они выливаются, к какому результату приводят», — сказал глава МИД Ирана.

При этом министр подчеркнул, что у Ирана «нет никакого намерения пачкать лицо США грязью».

«Иран говорит рациональные и логичные вещи. Мы заключили соглашение и остаёмся его частью. Соединённые Штаты стали стороной, которая вышла из соглашения, давила на Иран. Сейчас, если они начнут исполнять свои обязательства по соглашению, у нас нет причин не возвращаться к полномасштабному исполнению своих», — отметил Зариф.

В свою очередь, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал администрацию президента США поторопиться с возвращением в СВПД, поскольку «окно возможностей закрывается». Об этом он заявил накануне в интервью газете USA Today. По словам постпреда, именно Вашингтон, а не Тегеран должен сменить свой курс.

Президент США Джо Байден

Reuters

© Kevin Lamarque

Стоит отметить, что по информации западных СМИ, новым спецпосланником США по Ирану может стать бывший главный советник администрации Обамы по Ближнему Востоку Роберт Мэлли, который принимал участие в переговорах по заключению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Что же касается вопросов, связанных с политикой США в Сирии и Ираке, то этих аспектов коснулся пресс-секретарь Пентагона во время брифинга. По его словам, цель американских военных в этих странах — продолжать борьбу с ИГ**. При этом он не ответил прямо на вопрос, продолжат ли американские войска контролировать часть нефтяных месторождений Сирии.

«Вернутся к традиционному вектору»

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, тот факт, что, начиная с 20 января, Госдеп провёл переговоры уже с четырьмя ближневосточными странами, «демонстрирует приоритет внешней политики США на Ближнем Востоке».

«А то, что госсекретарь первому позвонил именно министру иностранных дел Израиля, неудивительно, поскольку эта страна ещё со времён администрации Джорджа Буша — младшего позиционировалась в качестве главного американского союзника, опорного пункта США на Ближнем Востоке», — пояснил эксперт.

Похожей позиции придерживается и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По его словам, США всегда опирались на Израиль как на наиболее важного партнёра в регионе.

«Новая администрация Соединённых Штатов понимает, что Израиль является ключевым игроком на Ближнем Востоке и что он готов проводить, в первую очередь, интересы Америки, а не свои собственные», — сказал аналитик в разговоре с RT.

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По мнению Фельдмана, поскольку новые власти США уже ясно показали, что для них в этом регионе определяющую роль играет Израиль, следовательно, ядерная сделка с американской стороны восстановлена, скорее всего, не будет.

При этом Судаков не исключает, что Вашингтон в перспективе может вернуться в СВПД, однако, по его словам, пока неясно, на каких условиях.

Что касается Сирии, то политика США в отношении этой страны сформулирована давным-давно и носит долгосрочный характер, сказал Фельдман.

«На территории САР Байден и дальше будет поддерживать лояльные США оппозиционные группировки и контролировать нефтеносные регионы той части страны, где находятся самые богатые месторождения углеводородов», — считает он.

Для Ирака тоже всё останется по-прежнему, считает Судаков. По словам эксперта, страна вряд ли получит больше независимости при Байдене.

«Всё останется, как и прежде: Иракская республика останется политически и экономически оккупированной страной, на её территории будут и дальше находиться американские военные», — полагает эксперт.

При этом в отношении Афганистана Фельдман прогнозирует, что Байден вряд ли пойдёт на то, чтобы увеличить контингент американских военных в этой стране.

Талибы

Reuters

«Американцев явно ничего хорошего там на ждёт, вновь начнутся человеческие потери и порча техники. А это будет совсем не объединяющий фактор в условиях раскола общества США и нестабильной политической ситуации в стране. Не исключено в то же время, что неожиданно потеплевшие отношения с Талибаном могут ухудшиться. Однако это всё равно не приведёт к немедленному вводу американских войск на территорию Афганистана», — полагает аналитик.

Фельдман резюмировал, что США при Байдене в конечном итоге «вернутся к традиционному для них вектору внешней политики на Ближнем Востоке».

Аналогичную точку зрения высказал и Судаков.

«Курс Вашингтона будет довольно похож на тот, который проводили ранее Клинтон и Обама. Как бы Байден не демонстрировал, что его президентство не является третьим сроком 44-го главы Белого дома, многие его шаги говорят об обратном», — заключил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.