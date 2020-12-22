Законодательная борьба: в США предложили разработать стратегию сокращения российского влияния в Сирии

Американский конгрессмен Джо Уилсон предложил разработать стратегию по выводу российских войск из Сирии, а также по отстранению от власти президента республики Башара Асада. Об этом говорится в законопроекте, с текстом которого ознакомился RT. Уилсон считает необходимым снизить влияние Москвы в республике, а также ввести санкции против лиц, сотрудничающих с официальным Дамаском. По мнению политологов, эта инициатива соответствует агрессивной политике Вашингтона в отношении Сирии, а потому имеет шансы на реализацию. Однако эксперты подчёркивают, что российские военные находятся в САР по просьбе Дамаска, поэтому принятие подобных документов никак не повлияет на положение группировки войск.

Американский конгрессмен Джо Уилсон представил законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций в связи с ситуацией в Сирийской Арабской Республике. В документе под названием «О прекращении убийств в Сирии» он среди прочего предложил поручить госсекретарю США по согласованию с министрами финансов и обороны разработать стратегию по отстранению от власти сирийского лидера Башара Асада и переходу к «свободному и демократическому» государству.

В частности, эта стратегия, по задумке республиканца, должна описывать, каким образом можно способствовать выводу российских военных из САР. Как полагает Уилсон, такой документ «поддержит стремление сирийского народа».

«Стратегия должна включать... описание мер, которые можно принять для сокращения российского влияния в Сирии и вывода оттуда российских войск», — говорится в законопроекте, с текстом которого ознакомился RT.

Конгрессмен считает необходимым оценить влияние, которое оказывают Москва и Тегеран в арабской республике, и «преследуемые ими цели», а также потенциальные угрозы от этого для Соединённых Штатов.

Кроме того, по мнению Уилсона, в стратегии должны быть прописаны способы защитить мирных жителей от воздушных бомбардировок, которые якобы проводят сирийские правительственные войска и ВКС России.

В проекте голословно утверждается, что российские военные и сирийские правительственные войска наносят авиаудары по гражданскому населению. И Уилсон предлагает президенту США оценить потенциальную эффективность установления бесполётной зоны на всей территории республики и особенно — в провинции Идлиб.

Напомним, что в этой зоне деэскалации сирийского конфликта в последнее время активизировались боевики. Так, в ноябре в российском Центре по примирению враждующих сторон предупредили, что террористы готовят провокации для дестабилизации ситуации в регионе, в частности, намереваются обстрелять турецкие позиции и обвинить в этом сирийскую армию.

За годы конфликта западные политики и СМИ неоднократно обвиняли российскую авиацию в нанесении ударов по гражданским объектам в Сирии. Однако подобную риторику последовательно опровергали российские официальные лица, отмечая точечный характер применения авиации против террористических формирований и официальный статус, который есть у российской группировки войск (в отличие от сил так называемой коалиции во главе с США).

Как напомнил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью, приуроченном к пятилетию начала операции ВКС в Сирии, при поддержке России удалось разгромить боевиков «Исламского государства»* и предотвратить распространение международного терроризма. По данным на сентябрь 2020 года, сирийские вооружённые силы при поддержке союзников освободили более тысячи населённых пунктов, под контроль Дамаска перешло 88% территории страны.

«Миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным», — заметил Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

РИА Новости

© Вадим Савицкий

Между тем инициатива Уилсона предполагает введение санкций против иностранных официальных лиц из стран, сотрудничающих с официальным Дамаском или пытающихся установить с ним дипотношения. Определить список таких государств должен будет президент США. Конгрессмен также заявляет, что в рамках предлагаемого закона необходимо выяснить, совершали ли Москва, Пекин или Дамаск военные преступления.

«Согласно законопроекту, необходимо определить, совершали ли режим Асада, Россия или Китай военные преступления или преступления против человечности в Сирии в соответствии с законодательством США», — отмечает американский политик.

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Законодательная инициатива также запретит Вашингтону выделять средства на программы ООН, реализуемые в арабской республике, без подтверждения, что такая помощь не направлена на поддержку легитимного правительства, а также российских или иранских сил в Сирии.

В дополнение к этому, как сообщает конгрессмен, законопроект предполагает новые санкции в отношении китайского бизнеса и ливанских сил, сотрудничающих с Дамаском.

Кроме того, в документе прописано, что Вашингтон не признаёт действующего президента Сирии и его право когда-либо баллотироваться на выборах.

«Соединённые Штаты официально не признают никакое сирийское правительство, возглавляемое Башаром Асадом, не признают легитимность Башара Асада в качестве президента Сирии или его право когда-либо участвовать в каких-либо будущих выборах в Сирии, а также входить в состав какого-либо сирийского правительства», — говорится в тексте проекта.

Предложение госпереворота

Комментируя инициативу Уилсона, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT напомнил, что американские войска находятся в Сирии незаконно и оккупируют часть территории республики. По его мнению, Вашингтон на протяжении нескольких лет грубо вмешивается в дела суверенного государства, поэтому неудивительно, что законопроект Уилсона направлен в ту же сторону.

«Фактически конгрессмен предлагает осуществить государственный переворот в суверенном государстве, свергнув легитимную власть. Это является вопиющим заявлением с точки зрения норм международного права. Ситуация не возникает на пустом месте, потому что всё прошедшее десятилетие США осуществляли акты агрессии в отношении Сирии», — сказал аналитик.

Шаповалов не исключает, что конгресс продолжит работу над инициативой и сформирует на её основе новую санкционную политику в отношении арабской республики.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин констатировал, что принятие подобных документов никак не повлияет на нахождение российских военных в Сирии.

«Они могут о чём угодно говорить, принимать законопроекты, очередные санкции, но единственная сила, которая может попросить Россию уйти из Сирии, — это официальное правительство республики», — отметил собеседник RT.

«Вашингтон раздражает, что в регионе, где он доминировал десятилетиями, появляются другие игроки. Россия заставляет нервничать, поэтому американцы говорят о «влиянии» и прочих страшилках», — добавил он.

От оккупации до разграбления

За время президентства Дональда Трампа позиция США по Сирии менялась несколько раз. Американский лидер то заявлял о «скором уходе» из Сирии, то наращивал военный контингент.

В декабре 2018 года Трамп сообщил, что военнослужащие США должны вернуться домой, так как ИГ, разгром которого был формальной целью миссии, «перестало существовать». Буквально через пару месяцев стало известно о намерении сохранить «миротворческий» контингент численностью в 200 человек, а в конце 2019-го Трамп озвучил новые планы по Сирии — охранять нефтяные месторождения.

«ИГ пыталось сохранить контроль над нефтью, а теперь её полностью контролируем мы. Откровенно говоря, (в данном вопросе. — RT) мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счёту единственные наши военные, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — заявил президент США.

Американские военные возле нефтяного месторождения в Сирии

AFP

© KURDISTAN 24 CHANNEL

В 2020 году американская компания Delta Crescent Energy заключила соглашение о сотрудничестве с самопровозглашённой курдской администрацией по добыче нефти на северо-востоке Сирии. Об этом в начале сентября сообщили в межведомственных координационных штабах РФ и САР.

«Американцы не только незаконно оккупируют территории на северо-востоке и юге Сирии, но и участвуют в разграблении и нелегальной торговле природными ресурсами страны, которые являются достоянием всего сирийского народа», — высказались по этому поводу в МИД России.

Стоит отметить, что предложенный Джо Уилсоном законопроект может оказать содействие нефтяным планам США. По задумке конгрессмена, инициатива предоставит президенту возможность создавать свободные экономические зоны в районах Сирии, которые не контролирует Дамаск или террористы. Такие зоны позволят осуществлять беспошлинный импорт товаров в Соединённые Штаты и не будут подпадать под санкции.

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Добавим, что для реализации своих целей в арабской республике Дональд Трамп рассматривал возможность физического устранения Башара Асада, о чём он рассказал в сентябрьском интервью Fox News.

«Я считал его, конечно, нехорошим человеком. Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось, но (бывший глава Пентагона. — RT) Мэттис был против этого», — признался он.

Подобный подход 45-го президента США свидетельствует о том, что он продолжил следовать агрессивной политике, которая велась при его предшественнике Бараке Обаме, отметил Владимир Шаповалов, добавив, что этой линии вполне может придерживаться и избранный президент Джо Байден.

«Трамп много чего наговорил. Уходящий президент — человек экстравагантный и непоследовательный в своих заявлениях. Тем не менее нет никакой уверенности, что политика нового лидера не будет иметь антисирийской направленности», — добавил он.

Член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков, в свою очередь, выразил мнение, что США вряд ли намерены играть на международной арене по правилам честной конкуренции. При этом, по его словам, западное сообщество настолько привыкло к превосходству Вашингтона, что зачастую не реагирует даже на вопиющие действия и заявления американских политиков.

«Мировое сообщество, большой западный мир очень сильно привыкли к тому, что США дозволено больше, чем всем остальным. То есть Вашингтон может абсолютно открыто говорить об убийстве Асада, совершении теракта для смены руководства страны», — сказал собеседник RT.

По словам Судакова, отчасти это связано с тем, что страны Запада продолжают сохранять зависимость от американской политической и экономической «машины».

«Возможно, они понимают, что американцы не правы и делают какое-то зло. Но, к сожалению, эти государства настолько сильно прикормлены, что ничего не могут сделать», — подытожил он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.