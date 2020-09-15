Трамп признал, что рассматривал вариант «устранения» Асада

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Американский лидер Дональд Трамп признал, что рассматривал вариант «устранения» президента Сирии Башара Асада, однако глава Пентагона Джеймс Мэттис был против этого.
Трамп признал, что рассматривал вариант «устранения» Асада
  • Reuters

Об этом Трамп рассказал в эфире Fox News.

«Я считал его (Асада. — RT), конечно, нехорошим человеком. Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось, но Мэттис был против этого. Мэттис был против большей части подобных вещей», — цитирует президента США РИА Новости.

Трамп отметил, что не сожалеет, что не принял такого решения.

«Я мог жить и так, и так», — подчеркнул он.

В сентябре 2018 года газета The Washington Post со ссылкой на выдержку из книги журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» сообщила, что Трамп в апреле 2017 года предложил Мэттису убить сирийского лидера.

По информации автора книги, этот эпизод якобы произошёл после того, как в сирийской провинции Идлиб якобы произошла химическая атака, ответственность за которую американское правительство тогда возложило на власти Сирии.

После этого Трамп заявил, что никогда не обсуждал возможность убийства Асада.

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