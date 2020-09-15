Трамп признал, что рассматривал вариант «устранения» Асада

Американский лидер Дональд Трамп признал, что рассматривал вариант «устранения» президента Сирии Башара Асада, однако глава Пентагона Джеймс Мэттис был против этого.

Об этом Трамп рассказал в эфире Fox News.

«Я считал его (Асада. — RT), конечно, нехорошим человеком. Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось, но Мэттис был против этого. Мэттис был против большей части подобных вещей», — цитирует президента США РИА Новости.

Трамп отметил, что не сожалеет, что не принял такого решения.

«Я мог жить и так, и так», — подчеркнул он.

В сентябре 2018 года газета The Washington Post со ссылкой на выдержку из книги журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» сообщила, что Трамп в апреле 2017 года предложил Мэттису убить сирийского лидера.

По информации автора книги, этот эпизод якобы произошёл после того, как в сирийской провинции Идлиб якобы произошла химическая атака, ответственность за которую американское правительство тогда возложило на власти Сирии.

После этого Трамп заявил, что никогда не обсуждал возможность убийства Асада.