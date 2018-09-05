Трамп заявил, что никогда не обсуждал убийство Асада

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал возможность убийства сирийского президента Башара Асада.
Трамп заявил, что никогда не обсуждал убийство Асада
  • © Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на стенограмму разговора Трампа с журналистами.

«Никогда не обсуждалось», — заявил Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент добавил, что книга журналиста Роберта Вудворда под названием «Страх. Трамп в Белом доме» является «полным вымыслом».

Ранее СМИ со ссылкой на выдержку из книги Вудворда сообщили, что Дональд Трамп в апреле 2017 года предложил Джеймсу Мэттису убить Башара Асада.

По информации автора книги, данный эпизод имел место после того, как в сирийской провинции Идлиб якобы произошла химическая атака, ответственность за которую американское правительство тогда возложило на власти Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить