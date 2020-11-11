«Незаконные экономические санкции и блокады»: Асад назвал препятствия для возвращения беженцев в Сирию

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RT
В сирийской столице открылась международная конференция по содействию возвращению беженцев и восстановлению арабской республики. Форум, организованный сирийским руководством при участии России, продлится два дня. На конференцию прибыли представители ООН, Красного Креста, а также дипломаты почти из двух десятков стран. RT ведёт прямую трансляцию.

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  • 11 ноября 2020

    Президент Сирии Башар Асад заявил, что проблема беженцев в Сирии является искусственной, так как в Сирии «на протяжении многих веков отсутствовал феномен массовой иммиграции».

    По словам Асада, западные режимы во главе с США «продолжают создавать условия для возникновения феномена сирийских беженцев и проблемы для их возвращения».

    «Сегодня мы сталкиваемся со сложной проблемой, (есть) миллионы желающих вернуться беженцев», - заявил он.

  • Лавров в своём обращении также заявил, что восстановление мирного уклада жизни в Сирии будет способствовать возвращению беженцев, и добавил, что Россия намерена всячески содействовать реализации соответствующих усилий. 

    «Уверен, что нашими совместными усилиями удастся придать новый импульс восстановлению мирного уклада жизни в Сирии. Важно, чтобы миллионы сирийцев в ближайшем будущем смогли вернуться к своим очагам», - говорится в послании министра.

  • Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев зачитал на конференции приветствие главы российского МИД Сергея Лаврова, в котором отмечается, что отказ США участвовать в дамасской конференции является свидетельством двойных стандартов в отношении Сирии.

    Глава МИД в обращении отметил, что отказ Вашингтона от участия ничем не оправдан.

    «Считаем такой подход наших оппонентов ещё одним свидетельством двойных стандартов в отношении Сирии, которую пытаются сделать заложницей узкокорыстных геополитических интересов», - отмечается в заявлении Лаврова.

  • Президент Сирии Башар Асад, открывая форум, отметил, что проблема беженцев для республики является национальной, а не только гуманитарной.

    Он обратил внимание, что санкции США и западных стран препятствуют созданию подходящих условий для возвращения беженцев.

    «Существуют большие преграды, помимо давления, которому сирийские беженцы подвергаются за границей, чтобы помешать их возвращению, существуют незаконные экономические санкции и блокады, навязанные американским режимом или его союзниками», - подчеркнул он.

  • Делегацию России, в которую входят специалисты более 30 министерств и ведомств, на конференции возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

  • В понедельник, 9 ноября, президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе видеоконференции обсудили задачи, стоящие перед форумом.

    В частности, лидеры выразили надежду, что конференция позволит активизировать процесс массового возвращения беженцев.

  • В Дамаске начала работу международная конференция по возвращению беженцев на территорию Сирии. Форум продлится два дня.

    На конференции собрались представители международных организаций: ООН, Красного Креста, а также дипломаты почти из двух десятков стран, в том числе Китая, Ирана, Ливана, ОАЭ.

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