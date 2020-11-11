«Незаконные экономические санкции и блокады»: Асад назвал препятствия для возвращения беженцев в Сирию
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11 ноября 2020
Президент Сирии Башар Асад заявил, что проблема беженцев в Сирии является искусственной, так как в Сирии «на протяжении многих веков отсутствовал феномен массовой иммиграции».
По словам Асада, западные режимы во главе с США «продолжают создавать условия для возникновения феномена сирийских беженцев и проблемы для их возвращения».
«Сегодня мы сталкиваемся со сложной проблемой, (есть) миллионы желающих вернуться беженцев», - заявил он.
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Лавров в своём обращении также заявил, что восстановление мирного уклада жизни в Сирии будет способствовать возвращению беженцев, и добавил, что Россия намерена всячески содействовать реализации соответствующих усилий.
«Уверен, что нашими совместными усилиями удастся придать новый импульс восстановлению мирного уклада жизни в Сирии. Важно, чтобы миллионы сирийцев в ближайшем будущем смогли вернуться к своим очагам», - говорится в послании министра.
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Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев зачитал на конференции приветствие главы российского МИД Сергея Лаврова, в котором отмечается, что отказ США участвовать в дамасской конференции является свидетельством двойных стандартов в отношении Сирии.
Глава МИД в обращении отметил, что отказ Вашингтона от участия ничем не оправдан.
«Считаем такой подход наших оппонентов ещё одним свидетельством двойных стандартов в отношении Сирии, которую пытаются сделать заложницей узкокорыстных геополитических интересов», - отмечается в заявлении Лаврова.
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Президент Сирии Башар Асад, открывая форум, отметил, что проблема беженцев для республики является национальной, а не только гуманитарной.
Он обратил внимание, что санкции США и западных стран препятствуют созданию подходящих условий для возвращения беженцев.
«Существуют большие преграды, помимо давления, которому сирийские беженцы подвергаются за границей, чтобы помешать их возвращению, существуют незаконные экономические санкции и блокады, навязанные американским режимом или его союзниками», - подчеркнул он.
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Делегацию России, в которую входят специалисты более 30 министерств и ведомств, на конференции возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
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В понедельник, 9 ноября, президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе видеоконференции обсудили задачи, стоящие перед форумом.
В частности, лидеры выразили надежду, что конференция позволит активизировать процесс массового возвращения беженцев.
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В Дамаске начала работу международная конференция по возвращению беженцев на территорию Сирии. Форум продлится два дня.
На конференции собрались представители международных организаций: ООН, Красного Креста, а также дипломаты почти из двух десятков стран, в том числе Китая, Ирана, Ливана, ОАЭ.