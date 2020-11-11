«Незаконные экономические санкции и блокады»: Асад назвал препятствия для возвращения беженцев в Сирию

В сирийской столице открылась международная конференция по содействию возвращению беженцев и восстановлению арабской республики. Форум, организованный сирийским руководством при участии России, продлится два дня. На конференцию прибыли представители ООН, Красного Креста, а также дипломаты почти из двух десятков стран. RT ведёт прямую трансляцию.