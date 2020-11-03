ЦПВС: боевики готовят провокации для дестабилизации ситуации в Идлибе
- AFP
«Боевики террористических организаций планируют осуществить обстрел в районе населённого пункта Тедиль провинции Идлиб с применением миномётов и реактивных систем залпового огня», — цитирует замглавы ЦПВС контр-адмирала Александра Гринкевича РИА Новости.
Затем, по имеющейся информации, террористы намерены разместить в интернете видеозапись последствий обстрела для обвинения сирийских вооружённых сил в ударах по войскам Турции.
Ранее в ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации с БПЛА в Сирии.