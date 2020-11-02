В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации с БПЛА в Сирии

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В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики планируют нанести удары с беспилотников по гражданским объектам в районе поселения Нахлая и обвинить в этом сирийские правительственные силы и ВКС России.
В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации с БПЛА в Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя ЦПВС контр-адмирала Александра Гринкевича.

«Видеозапись последствий постановочного удара боевики намерены разместить на своих пропагандистских ресурсах в сети интернет с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС России», — сказал он.

Ранее в ЦПВС заявили о подготовке боевиками очередной попытки «организовать провокацию с использованием отравляющих веществ» в южной части идлибской зоны деэскалации, чтобы затем обвинить правительственные силы САР в применении химического оружия против мирного населения.

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