В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации с БПЛА в Сирии

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики планируют нанести удары с беспилотников по гражданским объектам в районе поселения Нахлая и обвинить в этом сирийские правительственные силы и ВКС России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя ЦПВС контр-адмирала Александра Гринкевича.

«Видеозапись последствий постановочного удара боевики намерены разместить на своих пропагандистских ресурсах в сети интернет с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС России», — сказал он.

Ранее в ЦПВС заявили о подготовке боевиками очередной попытки «организовать провокацию с использованием отравляющих веществ» в южной части идлибской зоны деэскалации, чтобы затем обвинить правительственные силы САР в применении химического оружия против мирного населения.