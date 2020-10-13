В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что в ЦПВС поступили данные «о подготовке боевиками незаконных вооружённых формирований очередной попытки организовать провокацию с использованием отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения».

Как сообщает ТАСС, по данным ЦПВС, в район населённого пункта Сфухон террористы уже доставили несколько бочек с хлором.

Он добавил, что «для инсценировки оказания помощи пострадавшим в указанный населённый пункт на трёх автомобилях прибыли представители псевдогуманитарной организации «Белые каски».

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что война в Сирии не закончена. По его словам, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго.