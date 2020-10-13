В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
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Как сообщает ТАСС, по данным ЦПВС, в район населённого пункта Сфухон террористы уже доставили несколько бочек с хлором.
Он добавил, что «для инсценировки оказания помощи пострадавшим в указанный населённый пункт на трёх автомобилях прибыли представители псевдогуманитарной организации «Белые каски».
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что война в Сирии не закончена. По его словам, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго.