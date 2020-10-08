Асад: война в Сирии не закончена

Президент Сирии Башар Асад заявил, что война в Сирии не закончена. По его словам, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго.

«Пока террористы занимают некоторые районы нашей страны и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончена. И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она продолжалась ещё долгое время. Вот, что нам кажется», — заявил Асад в интервью РИА Новости.

Также президент Сирии Башар Асад прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о рассмотрении варианта его «устранения».

Ранее Трамп признался, что рассматривал вариант «устранения» Асада, однако глава Пентагона Джеймс Мэттис был против этого.