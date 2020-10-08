Асад прокомментировал признание Трампа о возможности его «устранения»

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о рассмотрении варианта его «устранения».

«Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового. Поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали», — сказал Асад в интервью РИА Новости.

Сирийский президент подчеркнул, что необходим баланс в международных отношениях, «при котором США не смогут уйти от ответственности за свои преступления».

В сентябре Трамп признался, что рассматривал вариант «устранения» Асада, однако глава Пентагона Джеймс Мэттис был против этого.

В сентябре 2018 года газета The Washington Post со ссылкой на выдержку из книги журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» сообщила, что Трамп в апреле 2017 года предложил Мэттису убить сирийского лидера.

По информации автора книги, этот эпизод якобы произошёл после того, как в сирийской провинции Идлиб якобы произошла химическая атака, ответственность за которую американское правительство тогда возложило на власти Сирии.

После этого Трамп заявил, что никогда не обсуждал возможность убийства Асада.