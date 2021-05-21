В МИД России сообщили о планах террористов провести провокацию в САР

В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой говорится, что «из надёжного источника получена информация о том, что орудующая на территории Сирии террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра»* ведёт подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ по отработанному сценарию при участии псевдогуманитарщиков из «Белых касок».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Предполагается, что накапливаемые ими в настоящее время в идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что «действующие в Сирии террористические формирования и их пособники с подачи своих зарубежных кураторов прибегают к тактике постановочных химических атак, ответственность за эти провокации в рамках раскручиваемых впоследствии пропагандистских кампаний неизменно возлагается на правительство САР».

Представитель МИД сообщила, что «в преддверии важного этапа в жизни сирийского государства — проведения 26 мая выборов президента САР — угроза применения таких грязных методов возрастает».

«В этой связи выражаем надежду на то, что обнародование вышеупомянутой информации, возможно, будет способствовать срыву преступных этих планов и предотвратит гибель ни в чём не повинных людей», — добавила она.

Ранее заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что «в юго-западной части идлибской зоны деэскалации в течение ночи с 15 на 16 мая позиции правительственных войск подверглись обстрелам со стороны боевиков из 120-мм минометов и установок ЗУ-23».

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.