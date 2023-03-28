«Ситуация напряжена до предела»: эксперты — о причинах протестов в Израиле и попытках провести судебную реформу

В Израиле уже несколько месяцев не утихают протесты из-за судебной реформы, инициированной правительством страны. Она предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей. RT обсудил с экспертами причины и возможные последствия волнений и политического кризиса в Израиле.

В Израиле уже несколько месяцев не утихают протесты из-за судебной реформы, инициированной правительством. За последние две недели они усилились. Только 25 марта, по данным организаторов демонстраций, на израильские улицы в разных частях государства вышли более 630 тыс. человек, сообщают местные СМИ.

Законопроект о реформе предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей. По мнению протестующих, законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, а также даст правительству контроль над процедурой назначения судей.

На фоне протестов премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о согласии правящей коалиции взять паузу в судебной реформе для переговоров. По его словам, он решил отсрочить до летней сессии голосование в парламенте по соответствующему законопроекту во втором и третьем чтениях. Однако израильский премьер добавил, что реформа, которая, по его мнению, должна «вернуть потерянный баланс между ветвями власти», всё равно будет осуществлена.

Ранее Нетаньяху призвал демонстрантов в Иерусалиме избегать насилия и «вести себя ответственно».

До этого президент Израиля Ицхак Герцог обратился к правительству с призывом остановить процесс принятия судебной реформы на фоне волнений. По его словам, из-за недовольства протестующих безопасность, экономика и общество оказались под угрозой. С аналогичным заявлением выступил и глава Минобороны Израиля Йоав Галант, став первым министром нынешнего правительства страны, призвавшим к приостановке судебной реформы. Как он подчеркнул в своём видеообращении к нации, «раскол в обществе проникает в армию», и это, по его мнению, представляет непосредственную опасность для безопасности государства. После этого газета The Jerusalem Post сообщила, что премьер-министр Израиля снял с поста главы Минобороны Галанта из-за его несогласия с судебной реформой.

Ранее и генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара призвала Нетаньяху воздержаться от любого участия в процессе продвижения спорной судебной реформы, поскольку заподозрила конфликт между положением главы правительства и его личными интересами из-за уголовного преследования. В декабре 2016 года против Нетаньяху возбудили несколько уголовных дел. Действующего премьера обвиняют в коррупции и незаконном лоббировании личных интересов и интересов правительства. Судебный процесс против него начался в мае 2020 года, но слушания пока не закончились.

На фоне волнений из-за судебной реформы Национальный профсоюз Израиля закрыл аэропорт Бен-Гурион, а профсоюз врачей объявил о приостановке работы системы здравоохранения.

После заявления Нетаньяху председатель Всеобщей федерации труда Израиля «Гистадрут» Арнон Бар-Давид объявил, что всеобщая забастовка в стране прекращается.

При этом израильские силовые структуры не справляются с демонстрантами: 26 марта тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, пишут местные СМИ. На следующий день медиа сообщили, что израильская полиция применила водомёты, чтобы оттеснить прорвавшихся к резиденции.

Израильская конная полиция разгоняет протестующих

AP

© Ohad Zwigenberg

О сути судебной реформы и причинах протестов в комментарии RT рассказали эксперты.

— Поводом для волнений в Израиле стала судебная реформа, которую попыталось осуществить правительство страны. Какова суть предложенного законопроекта?

Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин

— Израильский суд полностью независим от всех ветвей власти, судьи назначают сами себя — у них есть определённое количество голосов, благодаря которым они могут заблокировать любую неугодную кандидатуру. Что касается их полномочий, они способны отменить любые решения чиновников, обесценивая тем самым их предвыборные обещания. Правительство пытается изменить порядок выбора судей. Сделать так, чтобы там присутствовали представители разных слоёв общества, забрать право вето у суда.

Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис

— Суть судебной реформы в том, чтобы свести полномочия Верховного суда Израиля (БАГАЦ) на более низкий уровень — ниже правительства. Фактически воля правительства будет выше судебной власти, которая будет выносить решения более рекомендательного характера и оказывать больше консультационные услуги правительству. Но если правительство превалирует над всеми ветвями власти — это фактически диктат власти. То есть это открытая и явная диктатура. И люди были очень возмущены попыткой протащить эту реформу.

Голосования по законопроекту происходили очень быстро, в авральном режиме, по ночам. Не был проведён референдум, законопроект утверждается в узком составе кабинета министров коалиции. То есть оппозиция имеет абсолютно незначительный рычаг для того, чтобы повлиять на ситуацию.

Израильский политолог, экс-советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер

— Эта реформа нацелена на ограничение свободы Верховного суда Израиля до той степени, чтобы превратить это государство в тоталитарный режим. Но народ этого не допускает. Два главных признака свободного государства — это страх правительства перед прессой и перед Верховным судом. Верховный суд может посадить премьер-министра в тюрьму. Такие примеры уже есть в истории Израиля — у нас сидели и премьеры, и президенты. Сейчас против Нетаньяху возбуждено сразу несколько уголовных дел. Вполне возможно, что он тоже сядет.

— Почему инициатива провести судебную реформу вызвала такую реакцию среди населения?

Политолог-востоковед, доцент РГГУ Сергей Серёгичев

— Проблема для демонстрантов заключается в том, что исполнительная власть в лице Нетаньяху хочет взять под контроль судебную власть путём назначения судей. И это будут делать люди, лояльные правящей партии. Многие полагают, что Нетаньяху хочет протолкнуть судебную реформу не ради Израиля, а чтобы избежать уголовного преследования. Другое дело, что он перегнул палку — премьер думал, что очень популярен и это поможет делу. Однако справедливости ради надо добавить, что за реформу БАГАЦа, бастиона леваков, выступает не только Нетаньяху, эта идея давно обсуждалась в кругу правых, но одно дело — вести разговоры и совсем другое — претворять их в жизнь.

Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис

— Продвижение судебной реформы сильно возмутило израильское общество. Люди вышли на улицу, начался затянувшийся кризис: постоянные демонстрации и стычки с полицией. И это с каждым днём приводит к всё большему насилию, этот конфликт всё больше радикализируется. К нему уже подключены армия, служба безопасности Израиля, внешняя разведка, силы полиции и другие структуры. Сейчас достигнута точка кипения, при которой многие требуют полностью отменить судебную реформу.

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— Можете ли вы спрогнозировать влияние инициированной реформы на судебную систему в Израиле?

Политолог-востоковед, доцент РГГУ Сергей Серёгичев

— Осуществление судебной реформы нарушит равенство ветвей власти, принцип сдержек и противовесов. Другой момент, который, вероятно, даже больше волнует народ: многие полагают, что реформа затевалась ради того, чтобы игнорировать решения главного суда БАГАЦ. Сейчас его решения нельзя игнорировать, они обязательны к исполнению. Если реформа пройдёт, то решения БАГАЦа можно будет обойти. Сейчас неисполнение решения чревато отставкой или даже уголовным преследованием. Если реформа пройдёт, исполнительная власть будет избирательно подходить к решениям Верховного суда. В Израиле опасаются, что Нетаньяху уберёт сильный противовес и разбалансирует всю систему. Сейчас Израиль — это парламентская республика, а реформа может сделать так, что у премьер-министра будет очень большое количество полномочий. Этого многие опасаются. Премьер и его коллеги в правительстве покусились на принцип баланса властей.

— Есть ли вероятность того, что проведение судебной реформы будет отменено или значительно изменено её содержание из-за протестов?

Политолог-востоковед, доцент РГГУ Сергей Серёгичев

— Нетаньяху, приостановивший на время судебную реформу, даст протестующим выпустить пар, а потом скажет: «Всё? Успокоились? Разошлись? Продолжаем». Несмотря на масштаб протестов, Нетаньяху ещё рано списывать со счетов. Он может что-то переделать в законопроекте, но не отступится от этой идеи. Премьер будет идти другими путями, но всё равно идти к своей цели. Если он сдастся, его могут раздавить. В правительстве могут переименовать законопроект, поменять формулировки, но суть останется прежней. Нетаньяху может пойти на политические уступки, которые ничего не поменяют, но он выдаст это за значимые шаги навстречу несогласным с судебной реформой.

Биньямин Нетаньяху

AP

© Abir Sultan

Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис

— Основная масса протестующих требует полностью отменить реформу, не просто её отсрочить. Некоторые несогласные допускают вариант с пересмотром законопроекта, но только при условии проведения референдума. Однако полная отмена судебной реформы означает для Нетаньяху политическое самоубийство, поскольку его коллеги по коалиции грозились развалить её при таком сценарии. А вместе с коалицией рухнет и правительство, вслед за этим будут назначены пятые по счёту выборы в Израиле за практически четыре года. И на предстоящих выборах, скорее всего, партия Нетаньяху «Ликуд» будет ослаблена — если она и возьмёт некоторое количество портфелей, то будет в оппозиции.

Если же Нетаньяху продолжит реформу, то кризис в Израиле усугубится. Скорее всего, перерастёт в более жёсткие столкновения с силами безопасности, с полицией, а также в стычки между правыми и левыми. Поэтому ситуация сейчас напряжена до предела.