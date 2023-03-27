Президент Израиля призвал правительство остановить процесс принятия судебной реформы

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к правительству с призывом остановить процесс принятия судебной реформы в стране на фоне протестов.

«Обращаюсь к премьеру, членам правительства и членам коалиции: чувства тяжелые и болезненные... Безопасность, экономика, общество — всё под угрозой... Ради солидарности с Израилем я призываю вас немедленно остановить законодательную процедуру», — говорится в заявлении главы государства в Facebook*.

Герцог призвал лидеров всех фракций Кнессета поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно.

Ранее сообщалось, что израильская полиция применила водомёты, чтобы оттеснить прорвавшихся к резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме манифестантов.

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет призвал представителей действующей власти отложить судебную реформу на фоне протестов и перейти к переговорам.

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