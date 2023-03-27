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Беннет призвал власти Израиля отложить судебную реформу на фоне протестов

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Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет призвал представителей действующей власти отложить судебную реформу на фоне протестов и перейти к переговорам.

«Я призываю премьер-министра отозвать увольнение Галланта, приостановить реформу и начать переговоры после Дня независимости», — написал он в Twitter.

По словам Беннета, Израиль находится в величайшей опасности со времён войны Судного дня — Арабо-израильского конфликта 1973 года.

Экс-премьер также призвал протестующих и других граждан воздержаться от применения насилия.

Ранее организаторы движения против судебной реформы в Израиле анонсировали неделю широкомасштабных протестов по всей стране.

Также сообщалось, что тысячи протестующих против судебной реформы прорвали полицейский кордон возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

Израильская полиция применила водомёты, чтобы оттеснить прорвавшихся к зданию манифестантов.

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