Министр обороны Израиля призвал приостановить судебную реформу

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант стал первым министром нынешнего правительства страны, призвавшим к приостановке судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Соответствующее заявление он сделал в видеообращении к нации, которое транслировалось израильскими телеканалами.

«Раскол в обществе проникает в армию, и это представляет непосредственную и ощутимую опасность для безопасности государства. Я не приложу к этому руку... Нам нужны изменения в судебной системе... но серьёзные изменения должны быть сделаны путём диалога... Законодательный процесс должен быть остановлен, и необходимо позволить народу Израиля вместе отметить праздник Песах и День независимости», — цитирует его РИА Новости.

Ранее организаторы движения против судебной реформы в Израиле анонсировали неделю широкомасштабных протестов по всей стране.

12 февраля в Израиле на митинг против судебной реформы вышли более 80 тыс. человек.