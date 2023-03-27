Аэропорт Бен-Гурион закрыт на фоне протестов против судебной реформы в Израиле
- AFP
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Как пишет «Гаарец», аэропорт не выполняет и не принимает рейсы.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог обратился к правительству с призывом остановить процесс принятия судебной реформы в стране на фоне протестов.
По мнению протестующих, представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.